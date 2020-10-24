نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه فى ديانج

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث هادي خشبة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مستوى المالي آليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء.

وأكد "خشبة" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "آليو ديانج لاعب رائع وينجح في اختراق دفاعات النادي الخصم وله تأثير كبير في الشق الدفاعي للنادي الأهلي".

وأوضح: "رغم تفوق آليو ديانج في الفترة الأخيرة وقوته الجسمانية الكبيرة ولكن يفتقد للمسة الأخيرة أمام المرمى ويجب على المدرب أن يطوره".

ويذكر أن النادى الأهلى صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي.



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