أول تعليق من ديانج على تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا. 

وشدد ديانج على أن الأهلي بات على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم. 

وأضاف ديانج: «الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج».

وأتم أليو ديانج حديثه: «أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الإفريقي».


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