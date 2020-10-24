أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.

طقس السبت نهارًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.



طقس السبت ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.

- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...



- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية...

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياط، بورسعيد....

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر المتوسط يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



