أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.
طقس السبت نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس السبت ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.
- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ...

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية...
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياط، بورسعيد....
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر المتوسط يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

أخبار تهمك

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ ربع ساعة

شاهد.. عمرو أديب لـ الأهلي: "متجيبوش حسين الشحات في النهائي"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

آسر ياسين يكشف عن سبب اصطحاب أولاده لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ 38 دقيقة

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»