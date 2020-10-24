الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

كشف سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن أسباب استبعاد صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق وعدم حصوله على أي فرص للمشاركة.





وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "صالح جمعة سيحصل على فرصة في الفترة المقبلة، موسيماني يرغب في منح كافة البدلاء فرصة في الفترة المقبلة".





وأوضح: "المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش في نهاية الدوري ستشهد مشاركة عدد من البدلاء من أجل تجهيزهم".





ويذكر أن النادى الأهلى صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي.



