موعد مباراة وست هام يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب لندن ظهر اليوم السبت 24 أكتوبر، مواجهة تجمع بين فريق وست هام يونايتد صاحب الأرض، وضيفه مانشستر سيتي، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسعى كتيبة السيتي بقيادة بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على وست هام، بعد أن حقق الفريق فوزين على حساب أرسنال في الجولة الماضية وبورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.

بينما يطمح أصحاب الأرض في تحقيق المفاجأة أمام مانشستر سيتي، ومواصلة النتائج الجيدة في البطولة.

يحتل وست هام يونايتد المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد مانشستر سيتي صاحب المركز الحادي عشر، إلا أن الأخير يمتلك لقاء مؤجل ضد أستون فيلا.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر قنوات بين إن سبورتس، ويديرها الحكم أنتوني تايلور.

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