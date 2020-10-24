اتحاد المحامين المصريين يشيد بالمواقف الإنسانية لرجال الشرطة (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أشاد عبد المنعم عبدالرحمن نوح، رئيس اتحاد محامين ومحاميات مصر، برجال وزارة الداخلية أصحاب المواقف الإنسانية الذين تحملوا دفع ديون السيدات الغارمات ضد ضغط مسئولي الجمعيات الأهلية.

وأضاف "نوح" خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الجمعيات الأهلية تحولت إلى مافيا كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية تستغل ضعف السيدات وحاجتهم وتدفعهم للاقتراض ومن ثم يقعون فريسة لهؤلاء الفاسدين وتتم عملية الابتزاز أو الحبس.

وتابع  رئيس اتحاد محامين ومحاميات مصر، لدينا أحكام نهائية ضد 1200 سيدة من الغارمات أغلبهم من محافظة الجيزة وقعوا في فخ نص أصحاب الجمعيات الأهلية التي أوهمتهم بحل مشاكلهم وإعطاءهم قرض بشرط وجود 4 أشخاص ضامن وفي حالة عدم دفع فرد واحد القسط الشهري يتم حبس الخمسة.

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