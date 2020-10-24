بادجي يوجه رسالة للاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي إفريقيا

قال أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوي والأكثر من رائع الذي قدمه الفريق في لقاءي الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة.





وأوضح بادجي أن الأهلي قطع خطوة جديدة في مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.





وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته في الوصول إلى نهائي البطولة.





ووجه بادجي الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوي في البطولة إلى الآن.





كما وجه مهاجم الأهلي رسالة للجماهير، أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.