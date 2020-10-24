'الصحفيين' تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أعلنت نقابة الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم: "حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، عمرو بدر، محمد يحيي يوسف"؛ وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب،والمقررة بداخل مصر غدًا وبعد غد، يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها، إن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات، مضيفة أن أرقام  الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة هي:
( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228) 
 
ومن الجهاز الإداري بالنقابة:
 
(01005741555)- (01288888720)- (01061949100) - (01120468811)

أخبار تهمك

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ أقل من ساعتين

متى يلجأ الزوجين للطلاق.. المفتي يوضح (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يتخذ أول قرار في الأهلي بعد التأهل للنهائي

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»