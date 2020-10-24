'الصحفيين' تشكل غرفة عمليات لمتابعة تغطية المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان

أعلنت نقابة الصحفيين، عن تشكيل غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم: "حسين الزناتي، أيمن عبدالمجيد، عمرو بدر، محمد يحيي يوسف"؛ وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب،والمقررة بداخل مصر غدًا وبعد غد، يومي السبت والأحد 24 و25 من شهر أكتوبر الجاري، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم.





وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها، إن الغرفة تعمل على مدار الساعة، خلال يومي الانتخابات، ويستمر عملها حتى الانتهاء من فرز الأصوات، مضيفة أن أرقام الغرفة التي تتلقى عليها الاتصالات من أعضاء مجلس النقابة هي:

( 01275121212) – (01012227790)- (01004801214)- ( 01226409228)

ومن الجهاز الإداري بالنقابة: