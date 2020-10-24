قائد الأهلي السابق: حارس الوداد المغربي معندوش فكرة عن كرة القدم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، إن النادي الأهلي استحق الفوز على نادي الوداد في ظل التنظيم الدفاعي والهجومي للأحمر على خصمه المغربي.

وأكد "بلال" في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " الوداد غير منظم دفاعيا وهجوميا والأهلي تفوق عليه في لقائي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "حسين الشحات تفوق على نفسه وتعلم من خطأ إهدار فرصة لقاء الذهاب في المغرب".
وأوضح: "حارس نادي الوداد المغربي معندوش فكرة عن كرة القدم نهائيًا وظهر ذلك في هدف حسين الشحات".

ويذكر أن النادى الأهلى صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي.



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