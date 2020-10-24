مدرب الأهلي يكشف حقيقة إصابة الشناوي

أعرب سامي قصمان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي يقوده الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بالفوز أمام نادي الوداد والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأكد سامي قمصان في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لاعبو الأهلي ملتزمون ويتحملون المسئولية ونركز في الوقت المقبل على لقاء النهائي".





وعن تبديل محمد الشناوي ومشاركة علي لطفي، علق: "محمد الشناوي وسليم وموسيماني تحدث معه بين الشوطين وأبلغه أنه سيقوم بتبديل والدفع بعلي لطفي من أجل منح الأخير الثقة".





ويذكر أن النادى الأهلى صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاث أهداف مقابل هدف ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي.











