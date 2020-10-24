اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بالتأهل للنهائي الأفريقي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يهنئ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد / عمرو الجنايني النادي الأهلي وجمهوره الكبير ومجلس إدارته برئاسة الكابتن/ محمود الخطيب ولاعبيه وجهازهم الفني بمناسبة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الأبطال الأفريقية بعد تأكيد فوزه الليلة على فريق الوداد المغربي في مباراة العودة للدور قبل النهائي.

ويأمل الاتحاد المصري أن تكتمل فرحة الكرة المصرية بتأهل الزمالك إلى النهائي الأفريقي أيضا وفوز بيراميدز بكأس الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل لتجمع الكرة المصرية كأسي افريقيا هذا الموسم إن شاء الله في انجاز تستحقه.

وكان السيد /عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد حرص على حضور المباراة وبصحبته الدكتور/ أحمد عبد الله والكابتن / محمد فضل عضوي مجلس إدارة الاتحاد ، حيث تبادلوا عبارات التهنئة مع الكابتن / محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته فور انتهاء المباراة.



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