ترامب: مصر لديها كل الحق في حماية حصتها من النيل.. وموقف إثيوبيا مرفوض

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إنه لا يمكن لأحد إلقاء اللوم على مصر بسبب غضبها من التجاوزات الإثيوبية فيما يتعق بسد النهضة الذي يؤثر سلبًا على مياه نهر النيل.

وأضاف "ترامب"، خلال مكالمة هاتفية مع حمدوك، بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل، أن مصر هددت بتفجير سد النهضة، وأن الوضع غاية في الخطورة، ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك.

ورفض الرئيس الأمريكي، التجاوزات الإثيوبية خاصة بعد أن كان التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية أمريكية، وفي آخر لحظة انسحبت إثيوبيا منه.

وشدد على أن مصر لديها كل الحق في حماية حصتها في مياه النيل، وأن تجاهل إثيوبيا للاتفاق أمر غير مقبول، مما دفعه لفرض عقوبات على إثيوبيا وإيقاف عدد من المساعدات.

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