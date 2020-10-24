عمرو أديب عن جولة السيسي لتفقد المشروعات والطرق: "لا يكل ولا يمل" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من مشروعات الطرق والكباري اليوم، قائلا: "خدها من شرقها لغربها.. لا يكل ولا يمل من متابعة الطرق والمشروعات".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ملم بالتفاصيل، و"الخريطة في دماغه"، ويدرك جيدا ما تم تنفيذه والمتبقي من المشروع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يخصص الكثير من أيام الجمعة ليتواجد بالشارع ويتابع المشروعات.



ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أنن الرئيس السيسي يؤمن بالشباب وقدرتهم على إدارة المشروعات.



هذا، وأعلن متحدث الرئاسة، عبر صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة عدد من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبري خاصة بمناطق التجمع الاول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة الي الطريق الدائري الاوسطي الذي تفقد السيد الرئيس مجمل الاعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبري البدرشين اعلي نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين حتي مناطق انتهاء الاعمال به بمناطق غرب القاهرة.

كما تفقد السيد الرئيس مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.

وقد ناقش السيد الرئيس المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الانشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الانجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الاوسطي ليكون باوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم فى انهاء التكدس المروري وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظًا علي حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الانشائية المتفق عليها.

