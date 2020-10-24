عمرو أديب عن جولة السيسي لتفقد المشروعات والطرق: "لا يكل ولا يمل" (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من مشروعات الطرق والكباري اليوم، قائلا: "خدها من شرقها لغربها.. لا يكل ولا يمل من متابعة الطرق والمشروعات".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ملم بالتفاصيل، و"الخريطة في دماغه"، ويدرك جيدا ما تم تنفيذه والمتبقي من المشروع، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يخصص الكثير من أيام الجمعة ليتواجد بالشارع ويتابع المشروعات.

ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أنن الرئيس السيسي يؤمن بالشباب وقدرتهم على إدارة المشروعات.

هذا، وأعلن متحدث الرئاسة، عبر صفحته الرسمية عبر "الفيسبوك"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة عدد من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبري خاصة بمناطق التجمع الاول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة الي الطريق الدائري الاوسطي الذي تفقد السيد الرئيس مجمل الاعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبري البدرشين اعلي نهر النيل الذي يصل بين مدينتي حلوان والبدرشين حتي مناطق انتهاء الاعمال به بمناطق غرب القاهرة.
كما تفقد السيد الرئيس مجموعة الطرق والكباري بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذي يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية في القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.
وقد ناقش السيد الرئيس المهندسين والعاملين بعدد من تلك المواقع حول الموقف التنفيذي الانشائي لتلك المشروعات، ومعدلات الانجاز اليومي، وتوقيتات الانتهاء منها، حيث وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة بطريق الدائري الاوسطي ليكون باوسع عرض ممكن وبدون تقاطعات مرورية وباستخدام الكباري والأنفاق ليساهم فى انهاء التكدس المروري وخفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث حفاظًا علي حياة وسلامة المواطنين، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية الانشائية المتفق عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور الحضارات عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

المفتي يكشف حكم إيداع الأموال في دفتر التوفير (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

آسر ياسين يكشف عن سبب اصطحاب أولاده لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

فيلم تسجيلي حول إنجاز الدولة في مجال الطرق والكباري (فيديو)

برلماني: الرئيس السيسي أنشأ مشروعات عظيمة لا ينكرها إلا جاحد

تفاصيل لقاء السيسي بسائقة الميكروباص.. وهذا ما طلبته منه (فيديو)

السيسي لـ سائقة الميكروباص: "النصيب جعلني أغير طريقي عشان أقابلك" (فيديو)

بكري: "السيسي لا يكل ولا يمل.. ويجعل المواطن يأمن على حاضره ومستقبله"

تعلق ناري لـ أديب على جولة السيسي التفقدية اليوم (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»