موسيماني يتخذ أول قرار في الأهلي بعد التأهل للنهائي
السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، عقب الفوز على الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية بعد إقصاء الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣١ أكتوبر الجاري في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.