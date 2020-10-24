موسيماني يتخذ أول قرار في الأهلي بعد التأهل للنهائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، عقب الفوز على الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية بعد إقصاء الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم ٣١ أكتوبر الجاري في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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