شاهد.. تقليد لبلبة لـ" أنغام وفايزة أحمد" على الهواء

حرصت الفنانة لبلبة على تقليد كل من المطربة أنغام وفايزة أحمد خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي على الهواء.



وقالت "لبلبة" خلال لقائها بالسهرة الخاصة لتغطية مهرجان افتتاح الجونة السينمائي بدورته الرابعة: "كنت بعرف أقلد الفنانين زمان مثل وردة وفايزة أحمد، وردة عمرها ما زعلت مني".



وعندما طلبت منها الإعلامية لميس تقليد أنغام قامت بأداء أغنية "مبتعلمش"، وكذلك أداء أغنية "تراهني يا حبيب أيامي" للفنانة فايزة أحمد وهو ما تسبب في ضحك لميس الحديدي.





