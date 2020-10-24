8 أرقام مميزة تحققت من انتصار الأهلي على الوداد المغربي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:27 ص
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
علاء خليف
Advertisements
تغلب فريق الأهلي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق، مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، بينما سجل للوداد اللاعب زهير المترجي، ليصعد المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية للمرة 13 في تاريخه متفوقا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، لا سيما وأن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز الفريق الأهلاوي 2-0 أيضاً

وينتظر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام التي تحققت من انتصار الأهلي على الوداد المغربي:-

- الأهلي كرر أكبر انتصار في تاريخه على الأندية المغربية ضد الوداد بنتيجة 3-1، وهو الفوز الذي سبق وحققه ضد  الأولمبيك البيضاوي (جمعية الحليب) في دور الـ32 للأندية أبطال الكؤوس 1984.

- أصبح النادي الأهلي أكثر فريق تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هذا الموسم 34 هدفا، محطما الرقم السابق المسجل باسمه وإنيمبا النيجيري بـ31 هدفا.

- عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية صعودا لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 13 مشاركة.

- حقق الأهلي الفوز ذهابا وايابا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عاما، وتحديدا منذ انتصاره على غريمه الزمالك عام 2005، بنتيجة 2-0، 2-1.

- أصبح الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للفوز المتتالي على ملعبه، في دوري أبطال إفريقيا منذ إقرار نظام البطولة بالشكل الحالي عام 1997، وذلك بتحقيقه 17 انتصارا متتاليا على أرضه بالبطولة آخرها أمام الوداد.

- نجح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي، بعدما سبق وصعد للنهائي عام 2016 مع صنداونز وحصد اللقب على حساب الزمالك.

- حقق موسيماني الفوز ذهابا وايابا على الوداد المغربي للمرة الأولي خلال 12 مواجهة جمعتهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- سجل مروان محسن هدفه الإفريقي الخامس بقميص الأهلي، بينما حمل هدف حسين الشحات رقم 7 للاعب مع المارد الأحمر بالبطولات الإفريقية، بينما سجل ياسر إبراهيم أول أهدافه الإفريقية مع الفريق.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 41 دقيقة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ 33 دقيقة

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»