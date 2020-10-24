8 أرقام مميزة تحققت من انتصار الأهلي على الوداد المغربي

تغلب فريق الأهلي على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق، مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، بينما سجل للوداد اللاعب زهير المترجي، ليصعد المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية للمرة 13 في تاريخه متفوقا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين، لا سيما وأن مباراة الذهاب كانت انتهت بفوز الفريق الأهلاوي 2-0 أيضاً





وينتظر الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المتأهل من مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام التي تحققت من انتصار الأهلي على الوداد المغربي:-





- الأهلي كرر أكبر انتصار في تاريخه على الأندية المغربية ضد الوداد بنتيجة 3-1، وهو الفوز الذي سبق وحققه ضد الأولمبيك البيضاوي (جمعية الحليب) في دور الـ32 للأندية أبطال الكؤوس 1984.





- أصبح النادي الأهلي أكثر فريق تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما سجل هذا الموسم 34 هدفا، محطما الرقم السابق المسجل باسمه وإنيمبا النيجيري بـ31 هدفا.





- عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية صعودا لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 13 مشاركة.





- حقق الأهلي الفوز ذهابا وايابا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي منذ 15 عاما، وتحديدا منذ انتصاره على غريمه الزمالك عام 2005، بنتيجة 2-0، 2-1.





- أصبح الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للفوز المتتالي على ملعبه، في دوري أبطال إفريقيا منذ إقرار نظام البطولة بالشكل الحالي عام 1997، وذلك بتحقيقه 17 انتصارا متتاليا على أرضه بالبطولة آخرها أمام الوداد.





- نجح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي، بعدما سبق وصعد للنهائي عام 2016 مع صنداونز وحصد اللقب على حساب الزمالك.





- حقق موسيماني الفوز ذهابا وايابا على الوداد المغربي للمرة الأولي خلال 12 مواجهة جمعتهما ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





- سجل مروان محسن هدفه الإفريقي الخامس بقميص الأهلي، بينما حمل هدف حسين الشحات رقم 7 للاعب مع المارد الأحمر بالبطولات الإفريقية، بينما سجل ياسر إبراهيم أول أهدافه الإفريقية مع الفريق.



