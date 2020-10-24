جمهور "الجونة السينمائي" يشيد بفيلم "الرجل الذي باع ظهره" في حفل الافتتاح





أشاد جمهور وضيوف مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بفيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره"، الذي انتهى عرضه منذ قليل بحضور بطل الفيلم الفنان يحيى مهايني.





الفيلم الذي تشارك في إنتاجه قنوات راديو وتلفزيون العرب ART من تأليف وإخراج التونسية كوثر بن هنية، وتشارك في بطولته النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، وسبق عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي الماضي، وفاز بجائزة أفضل ممثل، بالإضافة إلى جائزة أديبو كينج للإدماج.





فيلم "الرجل الذى باع ظهره" يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.





ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته.



