الإذاعة المصرية تغطي الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي
السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
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وصل إلى مطار الغردقه النجم سمير صبري و الاذاعي الكبير إمام عمر و المخرج محمد تركي لعمل تغطيه متنوعه مع نجوم مهرجان الجونه السينمائي الدولي الرابع وذلك بعد موافقة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.
يذكر أن النجم سمير صبري و المخرج محمد تركي سيقومان بإعداد مجموعة من الحلقات الخاصه مع أشهر نجوم السنيما والدراما في مصر والوطن العربي والتي ستذاع ضمن حلقات برنامج ذكرياتي المذاع على موجات الأغاني كل ثلاثاء في تمام الرابعه عصرًا.