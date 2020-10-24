الإذاعة المصرية تغطي الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي





وصل إلى مطار الغردقه النجم سمير صبري و الاذاعي الكبير إمام عمر و المخرج محمد تركي لعمل تغطيه متنوعه مع نجوم مهرجان الجونه السينمائي الدولي الرابع وذلك بعد موافقة محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية.



