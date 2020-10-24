حلم اللقب الثاني يراود "موسيماني" بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
موسيماني
موسيماني
علاء خليف
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نجح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الصعود بفريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تجاوز عقبة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

موسيماني قاد الأهلي لتحقيق الفوز ذهابا وإيابا على حساب فريق الوداد المغربي 2-0، 3-1 في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وصعد به النهائي القاري للمرة الـ13 في تاريخه.

وتولي موسيماني تدريب الأهلي في وقت صعب عقب الرحيل المفاجئ للمدرب السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق، واستطاع تحقيق نتائج جيدة مع الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث خاض مع الفريق 5 مباريات (3 بالدوري – 2 في دوري أبطال إفريقيا) فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

ونجح موسيماني في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على الوداد المغربي للمرة الأولي في تاريخه، حيث أنه فشل في تحقيق ذلك أمام بطل المغرب في 5 نسخ سابقة للبطولة خلال قيادته لفريق ماميلودي صنداونز، قبل إنهاء تلك العقدة مع الفريق الأهلاوي.

وقاد موسيماني الأهلي ايضا للفوز ذهابا وايابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي منذ عام 2005 عندما تغلب على غريمه التقليدي الزمالك 2-0، 2-1 وصعد للنهائي القاري وحصد لقب البطولة على حساب النجم الساحلي.

ويحلم بيتسو موسيماني في التتويج مع النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي، بعدما سبق وحقق لقب البطولة عام 2016 مع صنداونز على حساب فريق الزمالك بعد الفوز عليه ذهابا 3-0، وخسر في الإياب بهدف دون مقابل.

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