كنده علوش تغازل جمهورها بفستان مميز في مهرجان الجونة السينمائي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة كنده علوش صورة لها من مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وارتدت علوش خلال حفل الافتتاح بفستان أصفر من الخامة الشيفون وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها في خفة ، وتزينت بمكياج خفيف يبرز رقة ونعومه ملامحها.

وفي سياق آخر ظهرت العديد من النجمات بإطلالات جريئة ورائعة منها الغريب ومنها المألوف وكان لكل منهن إطلالة مميزة خاصة بها، حيث أنهم ينتظرون مهرجان الجونة سنوياً لكي يتنافسن في إظهار فساتينهم المختلفة علي الريد كاربت.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وحضر حفل الإفتتاح كل من أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشرف زكي، عمرو سعد، سمير صبري، هاني رمزي،جمال سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، وغيرهم من نجوم الفن .

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلما من 42 دولة، مع الإلتزام بكافة إجرائات السلامة.


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