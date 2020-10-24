عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، الفريق الأول بالنادي الأهلي عقب تأهل الفريق الأحمر إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة الوداد المغربي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم.. وإن شاء الله التاسعة في الجزيرة".


وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي بنتيجة ٥-١ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث ينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

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