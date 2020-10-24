آسر ياسين يكشف عن سبب اصطحاب أولاده لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

كشف الفنان آسر ياسين، عن سبب اصطحابه لأولاده خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.



وقال "آسر" في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي خلال التغطية الخاصة على فضائية "أون": "حبيت أخلق ذكرى لطيفة بالنسبة لهم، خاصة أنهم ظهروا قبل كده في إعلان معايا".



وأضاف "حبيت أفهمهم طبيعة شغلي، وكان فيه بروفات كثيرة ازاي يمشوا ويكونوا مسؤولين وبصراحة هما التزموا كثيرًا".





