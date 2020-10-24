"زوق أحمد".. ياسمين صبري تكشف عن كيفية اختيارها لفستان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي







وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.



تحدثت الفنانة ياسمين صبري، عن فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.وقالت ياسمين صبري في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة إن زوجها أحمد أبو هشيمة هو من قام بإختيار الفستان الأزرق الذي ارتده اليوم وانها تحب هذا اللون وتعشق الأحجار.