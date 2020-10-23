أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:58 م
علي نبوي
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قرر النادي الأهلي صرف مكافات إجادة للاعبي الفريق الأول بعد النجاح في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا وتكرار الفوز مساء اليوم علي الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف.
ومن المقرر أن يتسلم لاعبو الأهلي هذه المكافأة مع أول عودة للتدريبات الجماعية،بخلاف مكافاة الصعود للنهائي والبالغ قدرها 40 ألف جنيه عن مباراتي الذهاب والعودة.
ويستعد الاهلي بداية من بعد غد"الأحد" لملاقاة طلائع الجيش يوم 31 أكتوبر في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.