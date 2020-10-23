أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
قرر النادي الأهلي صرف مكافات إجادة للاعبي الفريق الأول بعد النجاح في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا وتكرار الفوز مساء اليوم علي الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يتسلم لاعبو الأهلي هذه المكافأة مع أول عودة للتدريبات الجماعية،بخلاف مكافاة الصعود للنهائي والبالغ قدرها 40 ألف جنيه عن مباراتي الذهاب والعودة.

ويستعد الاهلي بداية من بعد غد"الأحد" لملاقاة طلائع الجيش يوم 31 أكتوبر في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 37 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ نصف ساعة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 40 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»