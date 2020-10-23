أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر النادي الأهلي صرف مكافات إجادة للاعبي الفريق الأول بعد النجاح في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا وتكرار الفوز مساء اليوم علي الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف.





ومن المقرر أن يتسلم لاعبو الأهلي هذه المكافأة مع أول عودة للتدريبات الجماعية،بخلاف مكافاة الصعود للنهائي والبالغ قدرها 40 ألف جنيه عن مباراتي الذهاب والعودة.





ويستعد الاهلي بداية من بعد غد"الأحد" لملاقاة طلائع الجيش يوم 31 أكتوبر في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.



