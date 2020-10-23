أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يأمل في أن يحالف التوفيق الفريق الأحمر هذه المرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتوج باللقب.





وأضاف موسيماني عقب فوز الأهلي على الوداد المغربي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا :" الأهلي وصل إلى المباراة النهائية عدة مباريات في السنوات الأخيرة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق هذه المرة ونتوج باللقب".





وتابع :"قدمنا مباراتين جيدتين أمام الوداد ذهابا وإيابا ولعبنا في مباراة الذهاب بالمغرب أقضل من العودة".





وواصل :"لم أصل إلى المستوى الذي أريده مع الفريق وخاصة في التمرير".





وأشار :"ننتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، وحينها سنبدأ في العمل".





واختتم :"نعمل على حفاظ لاعبينا من الإصابة وهذا كان الغرب من تغيير محمد الشناوي ومروان محسن في المباراة".



