فرقة رضا تبهر الحضور في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو لاستعراضات فرقة رضا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت فرقة رضا، وهي تؤدي أشهرت الرقصات للفرقة التي امتعت الجمهور على مدار السنوات.

ومن الجدير بالذكر أن يتضمن برنامج هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



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