ياسر إبراهيم: احترامنا لفريق الوداد كلمة السر في التأهل للنهائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتخطي عقبة الوداد المغربي والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدافع الأهلي: «حققنا المطلوب بالصعود إلى المباراة النهائية، ولدينا رغبة قوية جدا في حسم اللقب لصالحنا من أجل إسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان».

وأضاف: «احترامنا لفريق الوداد يعد كلمة السر في الفوز ذهابًا وإيابًا وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية».

وأكمل ياسر إبراهيم: «بعد الفوز ذهابًا بهدفين دون رد في المغرب تعاهدنا على التركيز في مواجهة العودة بالقاهرة من أجل تكرار الأمر وهو ما نجحنا فيه».

واختتم مدافع الأهلي تصريحاته بالتأكيد أن الوداد المغربي من الفرق المميزة على مستوى شمال إفريقيا، ولكن الرغبة لدينا كانت أقوى من أجل استكمال المشوار بنجاح.



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