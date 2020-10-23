بيراميدز يجري مسحة كورونا في الرباط استعدادا للنهائي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرت بعثة نادي بيراميدز بمجرد وصولها لفندق الإقامة في الرباط، مسحة الكشف المبكر عن فيروس كورونا، الأخيرة قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

ووصلت البعثة لمقر إقامتها في الرباط منتقلة من الدار البيضاء، حيث تخوض مرانا وحيدا يوم السبت قبل نهائي الأحد.



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