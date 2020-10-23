الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية يحضر مباريات الدوري

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية على حضور مباريات الجولة الـ"21" من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية .

و تواجد احمد رمضان المدير الفنى فى مباراة وادى دجله و الطيران والتى انتهت بالتعادل السلبى فيما تابع مصطفى منير المدرب العام مباراة المعادى و اليخت أمام كفر سعد و التى انتهت بخمس اهداف لهدفين لصالح المعادى و اليخت كما حضر باسم خيرت مدرب حراس مرمى مباراة مركز شباب الاميريه و المصرى القاهرى و التى انتهت بهدفين دون رد لصالح مركز شباب الاميريه .

يأتى حضور اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب لمتابعة مباريات الدورى العام المصرى فى اطار الخطه الموضوعه لمتابعة لاعبات الدورى المصرى عن قرب للوقوف على  مستوى جميع اللاعبات واختيار العناصر الأفضل وضمها للمنتخب .

 هذا و اكد احمد رمضان فى لقائه مع لاعبات الفريقين بعد المباراه  ان باب المنتخب مفتوح امام الجميع للانضمام اليه خلال المرحله القادمه و انه لا مجال للمجامله فى اختيار عناصر المنتخب و ان التواجد فى المتتخب دائما سيكون للأفضل .

جدير بالذكر ان فريق وادى دجله توج بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم  ٢٠١٩/٢٠٢٠ بعد تعادله الثلاثاء الماضي فى الجوله ٢٠ من الدورى امام فريق مركز شباب الاميريه باربعة اهداف لكل فريق.



أخبار تهمك

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 41 دقيقة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»