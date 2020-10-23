الجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية يحضر مباريات الدوري

حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية على حضور مباريات الجولة الـ"21" من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية .





و تواجد احمد رمضان المدير الفنى فى مباراة وادى دجله و الطيران والتى انتهت بالتعادل السلبى فيما تابع مصطفى منير المدرب العام مباراة المعادى و اليخت أمام كفر سعد و التى انتهت بخمس اهداف لهدفين لصالح المعادى و اليخت كما حضر باسم خيرت مدرب حراس مرمى مباراة مركز شباب الاميريه و المصرى القاهرى و التى انتهت بهدفين دون رد لصالح مركز شباب الاميريه .





يأتى حضور اعضاء الجهاز الفنى للمنتخب لمتابعة مباريات الدورى العام المصرى فى اطار الخطه الموضوعه لمتابعة لاعبات الدورى المصرى عن قرب للوقوف على مستوى جميع اللاعبات واختيار العناصر الأفضل وضمها للمنتخب .





هذا و اكد احمد رمضان فى لقائه مع لاعبات الفريقين بعد المباراه ان باب المنتخب مفتوح امام الجميع للانضمام اليه خلال المرحله القادمه و انه لا مجال للمجامله فى اختيار عناصر المنتخب و ان التواجد فى المتتخب دائما سيكون للأفضل .





جدير بالذكر ان فريق وادى دجله توج بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية هذا الموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ بعد تعادله الثلاثاء الماضي فى الجوله ٢٠ من الدورى امام فريق مركز شباب الاميريه باربعة اهداف لكل فريق.











