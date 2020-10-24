أسعار الذهب اليوم السبت 24-10-2020.. المعدن الأصفر يحقق خسائر أسبوعية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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 الاقتصاد
إستقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-10-2020 .. وعيار 18 يسجل 714 جنيه للجرام الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:55 ص
أسعار الذهب أسعار الذهب الفجر الإقتصادي
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استقرت أسعار الذهب اليوم والتي شهدت حالة من التذبذب لتسجل خسائر أسبوعية تزامناً مع تعافي سعر الدولار ،  ووصل سعر جرام  الذهب عيار 21 الي 833 جنيه ، فيما سجل عيار 18 حوالي 714 جنيه حيث يعتبر هذا النوع من الذهب هو الأكثر إقبالاً نظراً لتعدد أشكاله ورخص سعره .


وننشر اليوم أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالآتى:

سعر جرام الذهب عيار 21 : 833 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 :714 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 : 952 جنيهًا.

 سعر الجنيه الذهب :  6665 جنيهًا.

 
أسعار الذهب العالمي:

استطاعت أسعار الذهب الأرتفاع بنهاية التعاملات الأسبوع يوم الجمعة، لكنها لم تستطع النجاة من تحقيق الخسائر الأسبوعية.


وشهدت أسعار المعدن الأصفر جلسة متقلبة مع ترقب المستثمرون لصفقة التحفيز وانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب بأن المحادثات بشأن صفقة التحفيز الأمريكية تسير بشكل جيد.

 

ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن الاتهامات المتبادلة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال المناظرة الأخيرة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 20 شهراً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.03 بالمائة ليصل إلى مستوى 1905.20 دولار للأوقية، لكنه سجل خسائر أسبوعية هامشية بلغت 0.06 بالمائة.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 1902.45 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة إلى 92.80.


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