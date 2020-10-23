الأهلي يحقق الفوز الأكبر أمام الفرق المغربية في دوري الأبطال

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح فريق الأهلي في بلوغ الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الوداد المغربي في إياب نصف النهائي مساء اليوم بنتيجة 3-1، وكان الأهلي قد سبق له الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

ثلاثية الأهلي في شباك الوداد مساء اليوم تعد الفوز الأكبر للمارد الأحمر أمام الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

الأهلي بالنتيجة الثلاثية التي أحرزها اليوم كرر ما حققه قبل 36 عامًا، عندما فاز على جمعية الحليب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب دور الـ32 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس في نسخة عام 1984.

ثلاثية الأهلي التاريخية في شباك الوداد حملت توقيع مروان محسن، الذي افتتح التسجيل، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 29، وتمكن ياسر إبراهيم من إضافة الهدف الثالث بحلول الدقيقة 59 من زمن المباراة.



أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ نصف ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 41 دقيقة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»