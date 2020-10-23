الأهلي يحقق الفوز الأكبر أمام الفرق المغربية في دوري الأبطال

نجح فريق الأهلي في بلوغ الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الوداد المغربي في إياب نصف النهائي مساء اليوم بنتيجة 3-1، وكان الأهلي قد سبق له الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.





ثلاثية الأهلي في شباك الوداد مساء اليوم تعد الفوز الأكبر للمارد الأحمر أمام الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي بالنتيجة الثلاثية التي أحرزها اليوم كرر ما حققه قبل 36 عامًا، عندما فاز على جمعية الحليب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب دور الـ32 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس في نسخة عام 1984.





ثلاثية الأهلي التاريخية في شباك الوداد حملت توقيع مروان محسن، الذي افتتح التسجيل، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 29، وتمكن ياسر إبراهيم من إضافة الهدف الثالث بحلول الدقيقة 59 من زمن المباراة.











