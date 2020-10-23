الأهلي يحقق الفوز الأكبر أمام الفرق المغربية في دوري الأبطال
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:41 م
علي نبوي
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نجح فريق الأهلي في بلوغ الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الوداد المغربي في إياب نصف النهائي مساء اليوم بنتيجة 3-1، وكان الأهلي قد سبق له الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.
ثلاثية الأهلي في شباك الوداد مساء اليوم تعد الفوز الأكبر للمارد الأحمر أمام الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي بالنتيجة الثلاثية التي أحرزها اليوم كرر ما حققه قبل 36 عامًا، عندما فاز على جمعية الحليب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب دور الـ32 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس في نسخة عام 1984.
ثلاثية الأهلي التاريخية في شباك الوداد حملت توقيع مروان محسن، الذي افتتح التسجيل، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 29، وتمكن ياسر إبراهيم من إضافة الهدف الثالث بحلول الدقيقة 59 من زمن المباراة.