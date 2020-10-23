درة بفستان طاووس أسود..أفضل فستان في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

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وصلت النجمة درة لحفل افتتاحة الدورة الثالثة مهرجان الجونة السينمائي، وكان الجميع ينتظر إطلالتها المتألقة.



وارتدت درة فستان أسود متألق منفوش ومزرقش كالطاووس، حيث يعتبر أفضل فستان في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان

الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.