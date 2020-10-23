وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على معهد أبحاث روسي

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على معهد أبحاث روسي بعد أن ثبت تورطه بهجمات إلكترونية على منشآت أمريكية.

 

وادعت الخزانة الأمريكية أن المعهد له علاقة ببرمجيات Triton الخبيثة التي تم استخدامها لاستهداف الأنظمة الإلكترونية للمنشآت الصناعية في الولايات المتحدة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

واتهم وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين في بيان له الحكومة الروسية بممارسة "أنشطة سيبرانية خبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفائها"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستحمي بنيتها التحتية وستتصدى لمحاولات أي جهة للإضرار بها.

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