موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
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تخطط إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

موسيماني يطلب رحيل بادجي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن المدير الفني، طلب رحيل الثنائي السنغالي اليو بادجي والأنجولي جيرالدو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولو النادي الأهلي، بقيد المدافع المغربي بدر بانون علي حساب واحد منهم فيما سيتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب الثاني.

وأتم المصدر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رشحت المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة لكي ينضم لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

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