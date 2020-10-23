كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد يوم السبت 24 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني. 

وستقام المباراة بين فريق برشلونة وريال مدريد في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد خسر برشلونة مباراته الماضية في الدوري الإسباني أمام خيتافي بنتيجة هدف نظيف. 

ويحتل فريق برشلونة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 7 نقاط.

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