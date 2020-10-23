الشناوي: الحمد لله على الصعود إلى المباراة النهائية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عبر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على الوداد المغربي، وتأهل فريقه للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي عقب نهاية المباراة :"اللاعبون كانوا رجالا في المباراة، وقدمنا مباراة قوية وخضناه بتركيز شديد".

وأضاف :"الحمد لله على الصعود إلى المباراة النهائية.. ومن اليوم سنغلق الصفحة ونبدأ في الاستعداد والتركيز في المباراة النهائية.

وواصل :"هدفنا الفوز بلقب بطولة إفريقيا، وإسعاد جماهير الأهلي، وطموحنا كبير في التتويج باللقب".

وأوضح :"موسيماني تحدث معنا بضرورة الاحتفاظ بالكرة والضغط المستمر وطالبنا بتسجيل جميع الفرص التي تتاح لنا، وأن نقدم كرة قوية طوال اللقاء".

وأشار :"جميع اللاعبون على قدر المسؤولية ونهدي التأهل إلى إدارة النادي والجماهير الحمراء".

واختتم :"تركيزنا كبير في المرحلة المقبلة وهدفنا هو الفوز باللقب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي الوداد الشناوي الأهلي

أخبار تهمك

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ ربع ساعة

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 33 دقيقة

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 36 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

المهدي سليمان: بيراميدز بدأ كبير وهدفنا المنافسة على لقب الدوري

بلايلي: الشعب الجزائري يستحق الفرحة

عاجل.. أول تعليق من شوقي غريب بعد تتويج منتخب مصر بلقب إفريقا

أكرم توفيق: الجماهير وراء حصد اللقب ونستعد للأولمبياد

رسالة خاصة من أحمد الشيخ لـ"فايلر" بعد مباراة الأهلي والاتحاد

عبد الحفيظ: الأهلي لديه تصميم وإرادة للتتويج بلقب إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»