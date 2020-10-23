الشناوي: الحمد لله على الصعود إلى المباراة النهائية

عبر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على الوداد المغربي، وتأهل فريقه للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال الشناوي عقب نهاية المباراة :"اللاعبون كانوا رجالا في المباراة، وقدمنا مباراة قوية وخضناه بتركيز شديد".





وأضاف :"الحمد لله على الصعود إلى المباراة النهائية.. ومن اليوم سنغلق الصفحة ونبدأ في الاستعداد والتركيز في المباراة النهائية.





وواصل :"هدفنا الفوز بلقب بطولة إفريقيا، وإسعاد جماهير الأهلي، وطموحنا كبير في التتويج باللقب".





وأوضح :"موسيماني تحدث معنا بضرورة الاحتفاظ بالكرة والضغط المستمر وطالبنا بتسجيل جميع الفرص التي تتاح لنا، وأن نقدم كرة قوية طوال اللقاء".





وأشار :"جميع اللاعبون على قدر المسؤولية ونهدي التأهل إلى إدارة النادي والجماهير الحمراء".





واختتم :"تركيزنا كبير في المرحلة المقبلة وهدفنا هو الفوز باللقب".



