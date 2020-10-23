تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:48 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"، قائلا: "هى حكاية حساسة وكان نفسي تتعمل احسن من كده كتير.. أنا مش واقف على النتائج، أنا واقف على الطريقة". 

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في اخطاء ولا مفيش.. مش هى دي الطريقة اللي يتعامل بيها"، مشيرا إلى أن هذا البنك مدرج في البورصة، وبه مستثمرين أجانب، معقبا: "عايز أقول جملة عارف أنه هيتم محاسبتي عليها يبدو الأمر خلاف شخصي، لا يبدو أن الأمر خلاف موضوعي".

وتابع مستنكرا، "هى سمعة البنوك كده.. اتعملت هاشتاجات، وفي ناس مع هشام عز العرب وناس مع محافظ البنك المركزي.. وتم النيل من الاتنين"، متسائلا: "من الذي سرب الأوراق بالأمس"، معقبا: "اللي اتعور من الموضوع ده مش هشام عز العرب بس ولكن المحافظ ناله من الحب جانب".

واستطرد أن الحالة المصرفية المصرية كانت امس في وضع سيىء، مناشدا محافظ البنك المركزي شرح الأمر، وهل هناك تجاوزات وقعت، هل هشام عز العرب عنده أخطاء لا تغتفر تسببت في أن يترك منصبه في 4 ساعات.

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