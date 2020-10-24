شيرين رضا في لقاء مع "إنجي علي" في هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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انطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وذلك في حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.



ونشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو مع الفنانة شيرين رضا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وأشادت إنجي علي، بإستعراض فرقة رضا خلال حفل الافتتاح، وعبرت عن سعادتها به للفنانة شيرين رضا.



وأجرت "إنجي" مع شيرين رضا، لقاءً عن هذه الدورة الإستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، وعن استعراضات فرقة رضا.



ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.



يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما.



