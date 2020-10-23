الأهلي يصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه

قاد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فريق الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.





افتتح مروان محسن أهداف النادي الأهلي بالدقيقة 4 بعدما سجل هدف من انفراد تام بالمرمي ووضعها بسهولة في شباك الحارس المغربي، ولجأ الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف.





وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 بعد مرواغة رائعة لمدافع الوداد في الشباك بسهولة، بينما اختتم ثلاثية الأحمر اللاعب ياسر إبراهيم في الدقيقة 59 من رأسية قوية.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2 – 0، ليتأهل الفريق الأهلاوي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، متفوقا على بطل المغرب بنتيجة 5 – 1 في مجموع نتيجة المباراتين.





وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 13 في تاريخه، حيث سبق وصعد للمباراة النهائية 12 مرة، حقق اللقب 8 مرات أعوام 1982، ، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، ويعد هو صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج باللقب القاري برصيد 8 ألقاب.





بينما أخفق المارد الأحمر في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1983، 2007، 2017، 2018.

