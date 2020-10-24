أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه













نفي حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول إلقاء القبض عليه بسبب مشاركته في أحد الحفلات في مدينة المنصورية.وقال "شاكوش" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "بعد انتهاء عملي في فندق سميراميس في حوالي الساعة 11، كان عندي حفلة في المنصورية مع عمر كمال وحمو بيكا".وأضاف "اتصل عليا مدير أعمال عمر كمال وأبلغني بأن الشرطة متواجدة في الحفلة، ولذلك لم أذهب، ولكن تفاجئت بنشر خبر إلقاء القبض عليا".وتابع: "لقيت أهلي بيتصلوا بيا وبيسألوني عن أخباري وأنهم سمعوا بخبر القبض عليا، ولكن أنا بخير ولم يتم القبض عليا أو على حد من زملائي".وبسؤاله حول تقدمه لاختبارات نقابة الموسيقيين قال شاكوش: "تقدمت للاختبارات وغنيت في الأول لعبد الحليم حافظ أي دمعة حزن لا، وبعدها طلبت اللجنة مني غناء أغنيتي الشهيرة بنت الجيران".واستطرد "النتيجة هتظهر يوم الأحد، وإحنا عايزين نمشي صح ونكمل في طريقنا نضيف وعايزين نشتغل، وكانت الأمور كلها تمام".وفي سياق متصل نفي شاكوش، الأخبار المتداولة التي تزعم رسوبه في امتحانات نقابة الموسيقيين بسبب عدم قدرته على القراءة والكتابة، وذلك خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما حرص أيضًا على طمأنة جمهوره نافيًا خبر القبض عليه.وقال حسن شاكوش أنه كان يعمل بعيدًا عن خط المنصورية والهرم، وأنه قام بعمل ذلك الفيديو لكي ينفي تلك الأخبار الخاطئة للجمهور، مُضيفًا: "أنا كنت في مشوار وكنت شغال برة بعيد عن خط المنصورية والهرم، وأنا طلعت لايف عشان أعرف الناس والصحافة اللي بتكتب غلط وعايزين يتصيتوا وخلاص ويجيبوا نسبة مشاهدات بالأونطة".وأوضح حسن شاكوش أنه تفاجئ بعد خروجه من الامتحان بالعديد من الأخبار التي تزعم سقوطه بسبب عدم اجادته للقراءة والكتابة، قائلًا: "كان عندنا لجنة في النقابة أنا وعمر وروحنا والحمد لله الدنيا تمام ودخلنا وامتحنا ومفيش أي مشاكل، والصحافة كلها كانت هناك، وخلصنا امتحان والدنيا تمام ومفيش أي مشاكل، وببص لقيت أن حسن شاكوش سقط عشان مبيعرفش يقرأ ويكتب".وأضاف حسن شاكوش قائلًا:" صحابي وناس كتيرة جدًا بيكلموني وبيضحكوا على الخبر؛ لأني بكلمهم على الفيسبوك والواتساب قراية وكتابة ومش بمشي معايا حد يكتب لي".وواصل حسن شاكوش قائلًا: "ولو مبعرفش أقرأ وأكتب أنا راجل ميعيبنيش حاجة والراجل مبيعبوش حاجة وده خبر كدب".واستطرد حسن شاكوش:"اتفاجئت أن حسن شاكوش نجح بنسبة 70% في الغناء و30% مبيعرفش يقرأ ويكتب، والحمد لله بعرف أقرأ وأكتب، وأنا مش عارف اتكلم عشان أنا في العربية"، وقام بقراءة بعض تعليقات الجمهور.وكان الموسيقار صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات نقابة المهن الموسيقية، قد كشف عن كواليس اللجنة التي عُقدت صباح يوم الثلاثاء الماضي، حيث سجل نحو 14 فردًا غياب، بينما حضر 40 فردًا فقط، وقال "الشرنوبي" في تصريحات صحفية له أن حسن شاكوش نجح في اختبارات اللجنة فنيًا، قائلًا: "صوته حلو ونجم كويس"، وأن لجنة التحكيم أجمعت على قبوله فنيًا، بينما رسب في اختبارات القراءة، وفشل في قراءة أحد الأسماء، بالإضافة لعدم عدم استيفاء الأوراق المطلوبة منه.