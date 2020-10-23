الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:01 م
علي خلاف
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وافق مسؤولو النادي الأهلي، على فكرة بيع أحمد الشيخ، جناح الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الحالي حال وصول عرض مناسب للحصول على خدماته.
رحيل أحمد الشيخ عن الأهلي
ويرى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عدم احتياج الفريق لخدمات أحمد الشيخ بالموسم الجديد.
ويرى مسؤولو النادي الأهلي، أن الشيخ لم يقدم المردود الفنى المنتظر بقميص القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.
وتعاقد النادي الأهلي، مع صفقات جديدة، والاتجاه نحو إعادة بعض المعارين المميزين، يؤدى إلى تقلص فرص بقاء أحمد الشيخ فى القلعة الحمراء.
الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ ارتبط اسمه فى الأيام الماضية، بالانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز.
وتلقى أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عرضًا من بيراميدز، بمقابل مادى يفوق ما يحصل عليه فى الأهلي، للرحيل إلى النادي السماوي في الموسم الجديد.