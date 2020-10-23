إنتر ميلان يعلن تعافي نجم الفريق من فيروس كورونا

تعافى أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي، من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة عينته سلبية اليوم الجمعة.













وفي بيان رسمي أعلن إنتر على موقعه الرسمي، أن نتائج اختبار أشرف حكيمي جاءت سلبية للمسحة التي أجريت أمس بعد النتائج الإيجابية التي توصلت إليها فحوصات الاتحاد الأوروبي قبل المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.





وتابع البيان: "وخضع اللاعب الذي لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق لمسحة إضافية اليوم لتقييم وضعه الفعلي".



