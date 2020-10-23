إنتر ميلان يعلن تعافي نجم الفريق من فيروس كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تعافى أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي، من فيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة عينته سلبية اليوم الجمعة. 



وفي بيان رسمي أعلن إنتر على موقعه الرسمي، أن نتائج اختبار أشرف حكيمي جاءت سلبية للمسحة التي أجريت أمس بعد النتائج الإيجابية التي توصلت إليها فحوصات الاتحاد الأوروبي قبل المباراة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتابع البيان: "وخضع اللاعب الذي لم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق لمسحة إضافية اليوم لتقييم وضعه الفعلي".

يذكر أن حكيمي لاعب ريال مدريد السابق أصيب بفيروس كورونا، الإربعاء الماضي بعد ظهور نتيجة عينته إيجابية، والتي غاب على أثرها من المشاركة مع الإنتر في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بالجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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كورونا انتر اشرف حكيمي

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