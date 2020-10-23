بعد فوزه على الوداد.. الأهلي يحقق إنجازًا لم يحدث منذ 2005 في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:56 م
الأهلي والوداد
الأهلي والوداد
علاء خليف
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نجح فريق الأهلي في الفوز على نظيره الوداد المغربي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليحسم المارد الأحمر تأهله بشكل رسمي إلى المباراة النهائية للبطولة القارية.

جاءت ثلاثية الأهلي في شباك فريق الوداد عن طريق، مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم في الدقائق 5، 26، 59، بينما سجل زهير المترجي هدف الوداد الوحيد بالدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2 – 0، ليتأهل الفريق الأهلاوي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، متفوقا على بطل المغرب بنتيجة 5 – 1 في مجموع نتيجة المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولي الذي يحقق فيها الأهلي الفوز ذهابا وايابا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ 15 عاما، وتحديدا منذ فوزه على الزمالك في نسخة البطولة عام 2005 وتغلب عليه 2-0، 2-1 على الترتيب، وتأهل وقتها لنهائي البطولة وحصد اللقب على حساب فريق النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه 3-0.

يا تري هل يكون ذلك الإنجاز بشرة خير للأهلي مجددا ويتوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أيضا، بعدما فعلها عام 2005 عقب تفوقه على الزمالك ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي للبطولة.

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