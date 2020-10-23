استعدادات شركة المياه لمواجهة حالات الطوارئ وسقوط الأمطار

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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك غرفة عمليات بكل محافظة لمواجهة حالات الطوارئ والاستعداد لسقوط الأمطار، مشيرًا إلى أن يتم التواصل بشكل دائم مع هيئة الأرصاد ووزارة الري لمتابعة آخر تطورات سقوطها.



وأضاف "رسلان" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن آبار الشحن الجوفي تستوعب كميات كبيرة من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية، موضحًا أن عمليات صيانة معدات رفع المياه مستمرة منذ 4 أشهر لمواجهة مخاطر السيول.



وأشار إلى أن هناك 3500 معدة على مستوى الشركة القابضة، كما أنه يتم نشر أغلب سيارات الكسح والمياه على مطالع الكباري والأنفاق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من الأمطار، فضلًا عن القيام بصيانة السيارات وتدريب الكوادر على التعامل مع أي تجمعات أول بأول.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من تقلبات جوية تشهدها البلاد، حيث تبلغ تستمر تكاثر سقوط أمطار تصل لسيول، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة وعدم تخفيف الملابس عند الخروج.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض البحر المتوسط علي سطح الارض يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.



واكدت الهيئة ان جنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة فيما يشهد حار علي جنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية السبت والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي القاهرة الكبري وتكون متوسطة الي رعدية أحيانًا علي بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ، المنوفيه، الغربية)، وتكون أيضًا غزيرة الي رعدية احيانا علي بعض المناطق السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، سيوه، الإسكندرية، بلطيم، دمياط)، وتمتد لتكون متوسطة الي رعدية علي مناطق السواحل الشرقية (دمياط، مدن القناة)، ثم تصل الي شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة، اما الرياح تكون مثيرة للأتربة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25.