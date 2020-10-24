الفسفوري يسيطر على إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)
السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:06 ص
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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حرص عدد كبير من الفنانات على حضور الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الذي ينتظره الجمهور والفنانين كل عام.
واستعدت غالبية الفنانات لحضور هذا المهرجان العالمي، من خلال الفساتين الجريئة والمميزة.
وسيطر اللون الفسفوري على فساتين معظم الفنانات، حيث ارتدت جومانا مراد فستان باللون الليموني وبداخله عدد من الألوان.
وارتدت غادة عادل، فستانًا جريئًا باللون الزهري الفاقع، وأيضا الفنانة ليلى علوي حيث ارتدت فستان ليموني بداخله لون آخر، وأيضا الفنانة زينب غريب والتي ارتدت فستان باللون الزهري الغامق اللامع
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