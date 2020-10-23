طقس الساعات المقبلة ..انخفاض درجات الحرارة وهطول امطار





قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد ، إنه من اليوم الخميس وحتى الأحد ، تزداد فرص هطول الأمطار لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء ، وستكون عاصفة رعدية وقد تصل إلى حد السيول في شمال ووسط سيناء.





طقس الساعات المقبلة





وأضاف الخبراء أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي نشهدها في الأيام الحالية أمر طبيعي وبدأت في مناطق محدودة مثل السلوم وسيوة والضبعة ، وتمتد إلى الإسكندرية.





وأشار خبراء الهيئة إلى أن سبب موجة عدم الاستقرار هو وجود ارتفاع هوائي على سطح الأرض يتسبب في رياح محملة بكميات من الرطوبة ، ويتزامن ذلك مع وجود منخفض في الغلاف الجوي العلوي يجلب كتلة الهواء البارد ، وهذا يخلق حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية.





وأكد الخبراء أن هطول الأمطار يصحبه انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات ، في معظم المناطق ، حيث تتراوح من 28 إلى 25 درجة على القاهرة ، ومن 26 إلى 26 درجة على السواحل الشمالية ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 درجة وكذلك في شمال وجنوب سيناءمن 28 إلى 33 درجة.



