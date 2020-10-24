أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_ تصوير: عبد الحافظ حمدي
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ظهر عدد كبير من نجمات الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي واعتمدن إطلالات جديدة  تعتمد على الجرأة.

ومن أبرز الفنانات التي اعتمدن في ملابسهن على الجرأة الفنانة رانيا يوسف وإلهام شاهين وهدى المفتي وغادة عادل.

وأظهرت فساتينهن أنوثتهن وجعلهن يتصدرن التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)
أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات اعتمدن على الجرأة في اختيار فستان حفل افتتاح مهرجان الجونة 2020 (صور)

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