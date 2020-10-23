الشحات يزاحم نجم الزمالك في ترتيب الهدافين بعد هدفه أمام الوداد

أحرز حسين الشحات، نجم فريق الأهلي، هدف فريقه الثاني في مرمى الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فاصل من المراوغة لمدافع الوداد في الدقيقة 26.





هدف الشحات جاء بعد صيام طويل منذ أن هز شباك المقاولون بالدوري المصري يوم 19 يناير الماضي بالجولة الرابعة عشر للدوري، كما أن آخر هدف أفريقي للشحات كان في شباك الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر الماضي بالقاهرة.



