الشحات يزاحم نجم الزمالك في ترتيب الهدافين بعد هدفه أمام الوداد
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:32 م
الفجر الرياضي
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أحرز حسين الشحات، نجم فريق الأهلي، هدف فريقه الثاني في مرمى الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فاصل من المراوغة لمدافع الوداد في الدقيقة 26.
هدف الشحات جاء بعد صيام طويل منذ أن هز شباك المقاولون بالدوري المصري يوم 19 يناير الماضي بالجولة الرابعة عشر للدوري، كما أن آخر هدف أفريقي للشحات كان في شباك الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر الماضي بالقاهرة.
وارتفع رصيد الشحات إلى 6 أهداف بدوري أبطال أفريقيا، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدفا عن أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق، بينما يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال، الجزائري كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي السابق، برصيد 10 أهداف.
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