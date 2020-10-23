يوفنتوس يأمل في مشاركة رونالدو في مواجهة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي يوفنتوس مازالوا يتمسكوا بأمل مشاركة نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام برشلونة الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن رونالدو كان قد أصيب بفيروس كورونا أثناء تواجده مع منتخب بلاده البرتغالي أثناء فترة التوقف الدولي الأخيرة.





وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن رونالدو مازال أمامه فرصة جيدة للتواجد في مواجهة برشلونة إذا جاءت نتيجة المسحة الخاصة به سلبية قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن هذا الأمر مشروط باستمرار عدم معاناة رونالدو من أي أعراض للفيروس حتى إجراء المسحة يوم الثلاثاء المقبل.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس أرسل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ يومين جميع الوثائق اللازمة حول الحالة الصحية لرونالدو.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أنه من المقرر إجراء رونالدو لمسحة كورونا جديدة اليوم الجمعة بعد أن جاءت النتيجة إيجابية في اختبار يوم الأربعاء الماضي.



