الأحمر موضة فساتين 2020..شاهد النجمات بإطلالات حمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة (صور)

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حرص عدد كبير من نجمات الفن، حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذي ينتظرونه من العام للآخر.



وسيطر اللون الأحمر على إطلالات عدد كبير من الفنانات، حيث اتدت روجينا فستان متألق باللون الأحمر، وأيضا الإعلامية بوسي شلبي وأيضا الفنانة يسرا التي تألقت بفستان أحمر وآخرين.



وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.